Mondiali: Neymar e Marquinhos perdono il volo per Torino

BRASILIA, 14 NOV - L'attaccante della nazionale brasiliana, Neymar, ha perso il volo che oggi lo avrebbe portato a Torino e non potrà quindi partecipare al primo allenamento della squadra, concentrata nella città italiana in vista del Mondiale in Qatar. L'aereo che doveva trasferire Neymar e Marquinhos, entrambi del Paris Saint-Germain, ha dovuto essere sostituito da un altro velivolo a Parigi, ha riferito la Federcalcio brasiliana (Cbf). Il ct brasiliano Tite comanda oggi il primo allenamento dei giocatori in programma alle 16 italiane in vista dell'esordio della 'Selecao' contro la Serbia il 24 novembre.

