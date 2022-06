Mondiali nuoto: Calligaris, 'Ceccon è un capolavoro'

ROMA, 26 GIU - "Thomas Ceccon è un capolavoro di ragazzo, sembra un po' venuto dai miei tempi, con capelli lunghi e baffetti". Così Novella Calligaris, prima medaglia olimpica del nuoto azzurro con l'argento e due bronzi di Monaco '72, ha espresso la sua ammirazione per il nuotatore reduce da due ori a Budapest, in un'edizione da record che induce a bilanci non solo la Fin, ma anche 'innamorati' del nuoto come lei. A Benedetta Pilato, oro nei 100 rana, "la caduta psicofisica di Tokyo ha fatto benissimo", prosegue Calligaris. Anche Simona Quadarella è stata brava, "ma deve cambiare mentalità: per reggere i 1500, lei che è molto leggera, deve aumentare i carichi di lavoro. Purtroppo questa è la condanna dei fondisti", conclude Novella.

