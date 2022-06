Mondiali nuoto: Fangio in semifinale nei 200 rana

ROMA, 22 GIU - L'azzurra Francesca Fangio si è qualificata per la prima semifinale iridata della carriera, nei 200 rana, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Niente da fare per altri due esordienti: Chiara Tarantino nei 100 sl e Michele Lamberti nei 200 dorso non sono riusciti a superare le batterie, facendo segnare entrambi il 21/o tempo. Nelle finali del pomeriggio, sarà in vasca Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Il 23enne piemontese cercherà di ritrovare la forma dei giorni migliori, che gli ha consentito di vincere agli europei e ai mondiali in vasca corta. Fangio ha superato per la prima volta il turno iridato in 2'25"70, settimo crono assoluto. "Ho cercato di stare attaccata alla britannica Molly Renshaw, perché so che ha il passo giusto; speravo di nuotare un tempo leggermente più basso, ma sono comunque soddisfatta. In semifinale bisogna spingere e dovrò avvicinare il mio record", ha detto la 26enne azzurra che raggiunse le semifinali alle Olimpiadi di Tokyo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA