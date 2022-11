Mondiali: Olanda-Senegal; Van Gaal, Depay non potrà esserci

DOHA, 20 NOV - Non ci sarà Memphis Depay nell'attacco dell'Olanda che domani esordirà a Qatar 2022, dove fa parte del gruppo A, affrontando il Senegal, Ad annunciare il forfait del suo giocatore è il ct Louis Van Gaal. "La prima partita è sempre la più importante - le parole di Van Gaal - perché può dare l'impronta a quelle che verranno, e quindi al torneo. Il Senegal è un avversario molto pericoloso, perché è la nazionale campione d'Africa e per venire qui ha eliminato una rivale anche lei forte come l'Egitto. Noi non avremo Depay, che non è ancora in condizione di giocare (per problemi fisici ndr), ma a loro mancherà Mané, e non è poco". "Credo molto nel mio gruppo - ha detto ancora il ct olandese - e arrivo a dire che potremmo diventare campioni del mondo, ma dipenderà da vari fattori". Ma chi giocherà in porta tra Justin Bijlow, Andries Noppert e Remko Pasveer ? "Non ve lo dico, alla vigilia non rivelo mai la formazione. Ma sono convinto della scelta che ho già fatto".

