Mondiali: orgoglio Regragui, non lontani da vincere una Coppa

DOHA, 15 DIC - "Abbiamo dato il massimo stasera, e questo e' quel che importa. Abbiamo dimostrato al mondo che il Marocco esiste, e la vittoria finale non è cosi' lontana". Esprime orgoglio Walid Regragui per il suo Marocco, dopo la sconfitta in semifinale con la Francia. "Abbiamo perso tanti giocatori, a cominciare da Aguerd, e per noi è stato tanto - la sua analisi della partita - Nel secondo tempo abbiamo spinto tanto. La cosa più importante è aver dato una bella immagine, aver mostrato al mondo che il calcio marocchino esiste, che abbiamo dei tifosi bellissimi. Per arrivare ad altissimo livello, per vincere un Mondiale dovremo ancora lavorare ma non siamo molto lontani". Poi gli applausi ai suoi giocatori. "I ragazzi hanno lottato fino all'ultimo minuto. Volevamo vincere la partita, ma ci siamo imbattuti in una squadra forte Potevamo segnare, ma peccato che il gol non sia arrivato. Che ci perdonino i marocchini! Per la finale, sara' per la prossima volta, a Dio piacendo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA