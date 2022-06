Mondiali pallanuoto: Italia-Spagna 12-14

ROMA, 25 GIU - L''Italia non è riuscita a battere la Spagna, vice campionessa olimpica, per approdare direttamente ai quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto. Nella partita valida per il terzo turno del girone, e dopo la "sospensione" per Covid del Canada, gli azzurri a Budapest sono stati sconfitti 14-12 dagli iberici. Molti rimpianti per il Settebello, avanti 10-6 nella seconda frazione e 12-10 dopo tre quarti di gara. Nell'ultimo tempo la rimonta della Spagna - complice qualche errore di troppo soprattutto in contropiede dell'Italia - che riequilibra il punteggio con Granados e Tahull; e poi passa con altri due gol dello stesso Granados. Gli azzurri escono dall'acqua a testa alta, dopo aver giocato alla pari contro una squadra più esperta, con la consapevolezza di poter crescere ancora molto nel corso del torneo. La nazionale di Alessandro Campagna, campione iridata in carica, non depone ambizioni e voglia di stupire e adesso agli ottavi, in programma lunedì prossimo, affronterà la terza del girone D (Australia o Usa). "Peccato solo per il passaggio a vuoto nel quarto tempo: alcune situazioni sono state gestite male - ha sottolineato il ct -. Abbiamo disputato una partita di altissimo livello, contro una squadra che in questo momento è più attrezzata di noi. Sono soddisfatto perché a tratti abbiamo espresso un gioco veloce e pulito, facendo soffrire la Spagna. Abbiamo ampi margini di crescita".

