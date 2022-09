ROMA, 27 SET - Italia batte Belgio 3-1 in una partita dei Mondiali di pallavolo femminile. Ad Arnhem (Olanda), nel match valido per la terza giornata del girone A, le azzurre si impongono in rimonta col punteggio di 21-25, 30-28, 29-27, 25-9. E' la terza vittoria della nazionale dopo quelle su Camerun e Portorico.

