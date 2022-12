Mondiali: per ora ct Portogallo esclude le sue dimissioni

ROMA, 10 DIC - Per ora il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha escluso le sue dimissioni. Dopo l'eliminazione dai Mondiali in Qatar ai quarti di finale per opera del sorprendente Marocco, l'allenatore ha detto ai giornalisti che la questione "non si pone". Almeno per ora. Domani, infatti, la delegazione portoghese tornerà a casa e a Lisbona il commissario tecnico parlerà del suo futuro con il presidente federale, Fernando Gomes. "Quando torneremo in Portogallo - ha evidenziato - discuteremo con calma e analizzeremo tutto gli aspetti. Fallimento? Non penso che sia la parola giusta, ma sicuramente avremmo voluto e potuto fare meglio. Credo che la nostra sconfitta non sia giusta, ma è il calcio. Abbiamo avuto almeno cinque o sei occasioni da gol: a volte ci vuole un po' di fortuna e oggi non ne abbiamo avuta", ha concluso Fernando Santos.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA