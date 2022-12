Mondiali: Pioli "Giroud grande giocatore, felice per lui"

ROMA, 04 DIC - "Giroud è in un momento psicofisico ottimale, ha affrontato questo Mondiale in grande forma. Sono contento per lui e per Theo Hernandez. Mi sono bastate un paio di videochiamate prima che arrivasse per capire l'uomo, poi è un grande giocatore. Lavora per la squadra, fa gol". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ospite a Sky Sport, parla dell'attaccante della Francia, in gol anche contro il Senegal. "Ero convinto che il club avesse preso un grande giocatore. Motivato, sereno. Raccoglie tutte le caratteristiche di un leader. Meglio che torni prima dal Qatar o vinca? Sempre meglio allenare giocatori felici e motivati. Kjaer è tornato deluso, per esempio", ha proseguito Pioli, il quale ha rivelato che ai rossoneri impegnati ai Mondiali ha imposto l'obbligo di chiamarlo alla fine di ogni partita, "per raccontarmi come stanno". Parlando di Leao, poco impegnato nel Portogallo ("Hanno una rosa di qualità altissima, specie davanti") e leader nella sua squadra, il tecnico ha sottolineato che "in allenamento capisci subito il suo incredibile potenziale. Credo possa fare ancora un altro salto per diventare un campione".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA