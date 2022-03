Mondiali: playoff; Pepe positivo, Portogallo chiama Djalo

(ANSA-AFP) - LISBONA, 21 MAR - Pepe, difensore del Portogallo, è risultato positivo al Covid-19 nella prima giornata del raduto che precede gli spareggi per la Coppa del Mondo 2022, ha annunciato la Federcalcio portoghese (FPF), senza specificare la durata della sua quarantena. Per sostituire il 39enne, l'allenatore Fernando Santos ha chiamato il giocatore del Lille Tiago Djalo. Già privato dell'infortunato difensore centrale del Manchester City Ruben Dias, il Portogallo ospiterà la Turchia giovedì a Porto, nelle semifinali dei prossimi playoff della Coppa del Mondo. In caso di successo, la Seleçao ospiterà il 29 marzo, sempre allo stadio Dragon, la vincente della semifinale tra Italia e Macedonia del Nord. La federazione portoghese aveva già annunciato l'assenza del centrocampista Ruben Neves, infortunatosi lo scorso fine settimana con il suo club, il Wolverhampton. È stato sostituito nella rosa dall'esordiente Vitinha, 22 anni. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA