Mondiali: Pogba accetta invito Macron per finale, Benzema no

ROMA, 17 DIC - Paul Pogba e Ngolo Kanté, campioni del mondo nel 2018 e che avrebbero giocato anche a Qatar 2022 se non si fossero infortunati, hanno accettato l'invito del Presidente francese Emmanuel Macron, e saliranno quindi, insieme al Presidente stesso e alla 'premiére dame' Brigitte, sul volo speciale che li porterà a Doha per assistere alla finale Argentina-Francia. Lo scrive l'edizione online del quotidiano 'Le Parisien'. Sull'aereo presidenziale è confermata anche la presenza di un terzo giocatore che avrebbe fatto parte dei 26 del ct Didier Deschamps se non si fosse infortunato, ovvero il difensore del Psg Presnel Kimpembe, mentre non è ancora certa la presenza di un altro che ha dovuto rinunciare, l'attaccante Christopher Nkunku, che comunque ha avuto il 'via libera' dal Lipsia. Ci saranno poi la gloria del calcio francese Alain Giresse e il pluriolimpionico del judo Teddy Riner, oltre alla ministra dello Sport Amelie Oudéa-Castera. Hanno invece rifiutato l'invito del Presidente, sempre secondo 'Le Parisien', il Pallone d'oro Karim Benzema, anche lui 'tagliato' (all'ultimo momento) per infortunio, Michel Platini e Laurent Blanc.

