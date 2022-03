Mondiali: Premier Macedonia a giocatori, siete dei veri eroi

ROMA, 25 MAR - "Che sensazione! Bravi ragazzi, ben fatto!". Comincia così il post del Primo Ministro macedone Dimitar Kovacevski dopo l'incredibile vittoria della Macedonia del Nord a Palermo sull'Italia nei play off per i Mondiali di Qatar 2022. "Siete dei veri eroi, avete mostrato cosa significa combattere con desiderio e perseveranza! - continua Kovacevski -. Una vittoria incredibile frutto di tanto impegno e lavoro, ma soprattutto dell'amore per la maglia della nazionale. Complimenti sia al coach Milevski sia a tutta la squadra, questa serata non la dimenticheremo mai. Grazie". La notte scorsa, dopo la fine della partita, migliaia di persone hanno festeggiato in strada a Skopje, fino all'alba di oggi, con bandiere e colpi di clacson l'impresa di Trajkovski e compagni, mentre i media locali continuavano a mandare in onda le parole di capitan Ristovski dopo la vittoria sull'Italia: "sono ancora sotto shock, e felicissimo per la vittoria: mi aspetto un grande benvenuto al mio ritorno in Macedonia del Nord. Possiamo battere il Portogallo? Sì, vinceremo. Faremo di tutto per vincere e ce la faremo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA