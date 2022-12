Mondiali: Re di Spagna, 'non è finita, avremo grande futuro'

ROMA, 07 DIC - Felipe VI, Re di Spagna, è notoriamente un grande appassionato di calcio e non ha voluto far mancare il proprio appoggio alla nazionale appena eliminata dai Mondiali in Qatar. Così, tramite l'account Twitter della Casa Reale, ha mandato un messaggio di incoraggiamento a Luis Enrique e i suoi giocatori. "Qui non è finita. Qui, in questo Mondiale - le parole del Re -, comincia tutto per una nazionale che ha un grande futuro davanti. Andate avanti, continuando a competere e a lottare. I trionfi arriveranno".

