Mondiali: Regragui ai tifosi 'solo festa, niente incidenti'

DOHA, 13 DIC - La partita con la Francia "deve essere una festa" e "non ci devono essere incidenti". E' quanto ha chiesto il ct del Marocco, Walid Regragui, alla vigilia della sfida con Francia valida per la semifinale dei Mondiali. "Il calcio è un modo per unire le persone, per lanciare messaggi positivi, penso che in Francia debba essere una festa", ha aggiunto il tecnico in conferenza stampa sottolineando che "per i marocchini cresciuti in Francia, gli africani, deve essere una festa, è solo calcio, che si vinca o si perda, eccessi come quelli accaduti in Belgio non devono avvenire". "Domani vinca il migliore. Se non passiamo, ci congratuleremo con i francesi. Se passiamo sono sicuro che si congratuleranno con noi". Al termine della qualificazione di Marocco e Francia e dei relativi 'festeggiamenti' in strada, sabato scorso, la polizia ha effettuato 170 arresti, di cui 100 a Parigi.

