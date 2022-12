Mondiali, Regragui: "Ko amaro, ma siamo fra le prime quattro"

ROMA, 17 DIC - "E' una sconfitta amara, ma credo meritata, che mi lascia deluso. Abbiamo fatto il possibile, visto una squadra che non si è arresa. Ricorderemo tante partite, torneremo più forti. Abbiamo unito il nostro Paese per un mese, tutti erano felici". Così Walid Regragui, ct del Marocco, dopo la sconfitta nella finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio in Qatar contro la Croazia. "Dovremo tornare ancora più forti, la gente ci aspetterà - ha aggiunto -. Siamo contenti alla fine, siamo fra le quattro migliori squadre del mondo".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA