Mondiali: Regragui "Marocco Pollicino, con noi c'è continente"

ROMA, 09 DIC - "Il Portogallo può vincere la coppa del mondo, noi siamo Pollicino, la piccola sorpresa, il sassolino nella scarpa". Alla vigilia della partita più importante della sua carriera, l'allenatore del Marocco, Walid Regragui, si prepara ad affrontare il Portogallo. "Noi rappresentiamo soprattutto il popolo marocchino - ha detto alla vigilia dei quarti - ma non abbiamo solo un Paese dietro di noi, abbiamo un continente e gli arabi. Questo è molto importante per noi, ma giochiamo soprattutto per il nostro Paese".

