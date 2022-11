Mondiali: Ronaldo Fenomeno ha Covid, niente Brasile-Serbia

DOHA, 24 NOV - Ronaldo Fenomeno è risultato positivo al Covid e ora è in isolamento nella propria stanza d'albergo a Doha. Non potrà quindi assistere alla partita di questa sera (ore 22 locali, le 20 in Italia) tra Brasile e Serbia. Lo ha fatto sapere lo stesso ex Pallone d'oro sui social, spiegando di essersi sottoposto a tampone "dopo aver accusato dei sintomi con raffreddore fin da ieri notte". Ora rimarrà isolato "per i prossimi cinque giorni nella mia camera. Comunque tutto bene: farò parte della 'torcida' anche da qui". Il Fenomeno, campione del mondo nel 1994 e nel 2002, è in Qatar da 'invitato speciale' della Fifa e domenica scorsa aveva assistito alla cerimonia d'apertura e alla partita inaugurale Qatar-Ecuador.

