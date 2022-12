Mondiali: Ronaldo, gruppo troppo unito per essere spezzato

ROMA, 08 DIC - "Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Credi con noi! Forza Portogallo!": Così, in un tweet, Cristiano Ronaldo mette a tacere le voci che lo darebbero ormai come un corpo estraneo alla nazionale, tanto da minacciare di lasciare il ritiro. Voci già smentite con una nota ufficiale dalla federcalcio portoghese.

