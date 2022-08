Mondiali: Samuele Burgo e Andrea Schera d'argento

L’Italia è medaglia d’argento ai Campionati del mondo di canoa velocità di Halifax in Canada. Nell’ultima giornata di gare sul lago Banook, che oggi assegnava i titoli iridati, la spedizione azzurra ha conquista la medaglia d’argento nel K2 1000 metri con la straordinaria coppia formata dal siracusano Samuele Burgo e dal palermitano Andrea Schera. La coppia siciliana allenata alle Fiamme Gialle dal megarese Antonio Scaduto, bronzo con il K2 1000 ai Giochi di Pechino 2008, ha attuato una strategia conservativa nella prima parte di gara, mantenendosi in quinta posizione a contatto con i primi, per poi lanciare l’attacco nei 250 finali e andare a conquistare la prima medaglia iridata della carriera con il tempo di 3.36.82 alle spalle della Germania. La coppia tedesca, formata da Martin Hiller e Tamas Grossmann ha dominato fin dall’uscita dai blocchi di partenza facendo registrare il miglior tempo in 3.32.47 che vale il titolo iridato. Medaglia di bronzo per l’equipaggio ungherese formato da Balint Noe e Tamas Kulifai (3.37.77).

Nella finale del K1 1000 altra grande prestazione firmata da Irene Burgo (Fiamme Oro), la sorella di Samuele che ha chiuso al 9° posto. Adesso per questo terzetto si aprono le strade verso i Giochi di Parigi 2024.

