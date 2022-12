Mondiali: Santos lascia il Portogallo, vinse Europeo 2016

ROMA, 15 DIC - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Federcalcio portoghese ha annunciato la fine del rapporto con il ct Fernando Santos. L'allenatore era in carica dal 2014, aveva guidato la Nazionale lusitana alla conquista dell'Europeo nel 2016 in Francia e al successo nella Nations League del 2019. Ai Mondiali del Qatar il cammino dei portoghesi si è fermato nei quarti di finale per mano del Marocco, a sua volta eliminato dalla Francia.

