Mondiali: Scaloni, con Australia Di Maria è in dubbio

ROMA, 02 DIC - "Bisognerà vedere se davvero la nostra rivale di domani è inferiore. Io non sono d'accordo, l'Australia è una biona squadra e i suoi risultati qui non mi sorprendono. Quindi lasciamo da parte la teoria che dice che siamo favoriti e dimostriamolo sul campo, giocando al calcio, possibilmente come nell ultime partite". Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni di augura che i suoi ripetano le ultime prestazioni, leggi vittorie contro Messico e Polonia, nell'ottavo di finale che i suoi giocheranno contro i 'Socceroos'. Intanto Scaloni deve risolvere alcuni dubbi sulla formazione. "Non so se all'inizio sarà la stessa dell'ultima partita - dice il tecnico dell'Albiceleste -. Devo verificare le condizioni di qualcuno, come Di Maria. Ora non so se potrà giocare, deciderò solo dopo l'allenamento di rifinitura. L'importante è che ognuno sappia ciò che deve fare. Ed è un'ottima coa il fatto che chi entra a gara in corsa possa migliorare la situazione del match: è già successo".

