Mondiali: Scaloni, peccato solo aver sofferto così tanto

DOHA, 18 DIC - "Ancora non me ne rendo conto, è troppo bello essere campioni del mondo. Però non può essere che abbiamo sofferto così tanto, ma questa squadra è fatta per soffrire ed è capace di reagire a ogni cosa. Sono emozionato, e orgoglioso dei miei". Così il ct dell'Argentina Lionel Scaloni commenta 'a caldo', il successo dei suoi nella finale mondiale contro l'Argentina. "Dopo tante critiche, ora godiamoci finalmente il trionfo - dice ancora Scaloni - perché ce lo siamo meritato. E' tutto merito dei miei, sono stati un gruppo incredibile".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA