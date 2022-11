Mondiali: Scaloni, Polonia complicata ma proviamo a vincere

ROMA, 29 NOV - "La Polonia ha ottimi calciatori, dovremo prendere precauzioni. Sarà una sfida molto complicata, lo sappiamo bene. Non dico che proveremo a farlo, ma che noi vinceremo questa partita. È il nostro obiettivo ed è quello che vogliamo". E' l'impegno che si è preso Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, nella conferenza stampa della delicata sfida di domani, dove l'Albiceleste si gioca la qualificazione. "Dopo la vittoria contro il Messico - ha aggiunto Scaloni - arriviamo con un'importante iniezione di spirito. Enzo Fernández è entrato molto bene nelle due partite. È un'opzione che gestiamo. Un allenatore deve essere abituato a fare i cambi. Non siamo impegnati a farlo perché siamo alla ricerca del miglioramento della squadra. Pianifichiamo il gioco in base a ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra squadra".

