Mondiali: Scaloni, spero che Messi saluti alzando Coppa

DOHA, 17 DIC - "Leo ha detto che sarà la sua ultima partita ai Mondiali? Allora spero che vinca e poi saluti alzando la Coppa. Sarebbe magnifico, e ancora più bello pensare che noi potremmo assaporare questo momento insieme a lui. Per lui sarebbe il miglior palcoscenico possibile per congedarsi". Così il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, che di Messi è stato anche compagno di nazionale, alla vigilia della finale mondiale contro la Francia. "Comunque domani sarà Argentina-Francia - aggiunge - e non Messi contro Mbappé. La partita potrebbe essere decisa da altri giocatori. Però Messi lo vedo bene e spero che sia lui a risultare decisivo".

