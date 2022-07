Mondiali scherma: azzurri sciabola alla finalina per il bronzo

ROMA, 21 LUG - L'Italia scenderà in pedana nel pomeriggio per due medaglie a squadre ai Mondiali di scherma al Cairo. Ma se le ragazze della spada andranno a caccia dell'oro contro la Corea del Sud, gli sciabolatori azzurri avranno come obiettivo il bronzo, dato che nella semifinale Luca Curatoli, Luigi Samele, Pietro Torre e Michele Gallo sono stati battuti dall'Ungheria per 45-33. I ragazzi del Ct Nicola Zanotti sono stati avanti fino al 40-39, poi il campione olimpico e mondiale Szilagyi ha fatto la differenza e ha portato i magiari alla finale con la Corea del Sud. L'Italia se la vedrà invece con la Germania.

