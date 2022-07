Mondiali scherma: fiorettiste in finale per l'oro, è sfida a Usa

ROMA, 22 LUG - Sesta medaglia in arrivo per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Nella penultima giornata di gare le azzurre della squadra di fioretto hanno raggiunto la finale prima battendo la Polonia 45-26 e poi il Giappone 45-37. In finale Errigo e compagne sfideranno gli Stati Uniti nella corsa all'oro. È in semifinale il team azzurro degli spadisti: Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini ai quarti hanno battuto l'Ucraina 45-39. Il prossimo avversario sarà il Giappone.

