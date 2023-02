MERIBEL, 07 FEB - Sofia Goggia miglior tempo in 1'30"54 nella prima prova cronometrata in vista della discesa iridata di sabato prossimo e seconda in 1'30"80 l'altra azzurra Elena Curtoni. Terza in 1'30"98 la slovena Ilka Stuhec. Per l'Italia ci sono poi Federica Brignone 8/a in 1'31"36 e Marta Bassino 15/a in 1'32"01. Domani altra prova.

