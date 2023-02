Mondiali sci: Goggia la più veloce anche in 3/a in prova discesa

MERIBEL, 10 FEB - Sofia Goggia, con il tempo di 1.28.32, è stata nettamente la più veloce anche nella terza ed ultima prova cronometrata in vista della discesa iridata di domani. L'azzurra era stata la migliore anche nella prima prova e nella seconda aveva realizzato il terzo tempo. Alle sue spalle l'austriaca Mirjam Puechner (1.28.77) e la norvegese Kajsa Lie (1.28.81). Per l'Italia ci sono poi più indietro Laura Pirovano 15/a in 1.29.65, Nicol Delago 16/a in 1.29.67 ed Elena Curtoni 21/a in 1.30.05.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA