Mondiali sci: oro slalom a canadese St-Germain, Shiffrin seconda

MERIBEL, 18 FEB - La campionessa Usa Mikaela Shiffrin non ha vinto lo slalom speciale iridato di Meribel, in cui era la grande favorita: ha sbagliato troppo nella manche decisiva e ha chiuso al secondo posto alle spalle della canadese Laurence St.Germain, mai salita sul sinora podio in coppa del mondo. La nordamericana si è imposta in 1.43.15, davanti a Shiffrin 1.43.72 e alla tedesca Lena Duerr, che ha preso il bronzo con il tempo di 1.43.8. Ha invece inforcato la svizzera Wendy Holdener, seconda dopo la prima manche. Un segnale positivo in questa gara anche per l'Italia con Lara Dalla Mea che ha chiuso ottava in 1.44.34. La friulana è stata autrice di una bella seconda manche con il miglior tempo assoluto, recuperando così ben 18 posizioni. Piu' indietro Marta Rossetti in 1.45.16. Domani i Mondiali francesi si chiudono con lo slalom speciale uomini con il norvegese Henrik Kristoffersen dato per favorito. L'Italia manda in pista Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Tommaso Sala ed Alex Vinatzer.

