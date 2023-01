Mondiali sci paralimpico: oro slalom per Bertagnolli-Ravelli

ROMA, 29 GEN - Si chiudono con una medaglia d'oro e una d'argento, per l'Italia, i Campionati Mondiali di sci alpino paralimpico. Sulle nevi spagnole di Espot, Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli hanno dominato lo Slalom maschile di categoria Vision Impaired, mentre Renè De Silvestro ha conquistato l'argento nella Sitting maschile. La prima medaglia, in ordine di tempo, porta la firma di Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli. Primi al termine della prima manche, i due azzurri hanno trionfato anche nella seconda, chiudendo le due run con un tempo complessivo di 1:35.38. Alle spalle degli italiani si sono piazzati i britannici Neil Simpson e Rob Poth (1:37.06) e i coreani Mingyu Hwang e Sanghyun Jung (1:58.81). Per Bertagnolli e Ravelli si tratta del secondo oro a questi Mondiali dopo quello vinto nel Gigante. Per loro anche l'argento in Combinata e il bronzo in Super G. La seconda medaglia è arrivata da Renè De Silvestro nella Sitting maschile. Il veneto ha sciato in 1:40.06, 2.36 più lento del trionfatore della gara e degli interi Mondiali, il norvegese Jesper Pedersen. Terzo posto per il giapponese Taiki Morii (1:44.42). Con i risultati ottenuti nell'ultima giornata, l'Italia raggiunge quota 12 medaglie (5 ori, 5 argenti, 2 bronzi).

