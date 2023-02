Mondiali sci: Pinturault guida la combinata, azzurri indietro

COURCHEVEL, 07 FEB - Dopo la prova di superG della combinata maschile ai mondiali di sci di Courchevel è al comando il francese Alexis Pinturault in 1.08.25. Alle sue spalle un pacchetto tutto austriaco con Marco Schwarz campione del mondo in carica, in 1.08.31, Raphael Haaser in 1.08.39 e Vincent Kriechmayr 4/o in 1.08.83. Indietro gli azzurri con lo slalomista Tobias Kastlunger che ha chiuso 22/o in 1.1047 e Giovanni Borsotti in 1.10.50. Dominik Paris e Mattia Casse - i due migliori velocisti del quartetto italiano - sono stati invece squalificati per salto di porta dopo due prove dignitose. Entrambi però - come vari atleti di altre squadre - già pensavano di poter usare questo superG solo come prova in vista della gara di giovedì. In condizioni anche oggi perfette di meteo e di neve, la pista Eclipse con un selettivo ma non lungo tracciato del tecnico azzurro Alberto Ghidoni si è rivelata assolutamente impegnativa con salti, dossi e belle curve da tirare alla perfezione. La decisiva manche di slalom speciale inizia alle ore 14,30

