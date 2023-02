Mondiali sci: Shiffrin in testa nello slalom, azzurre indietro

MERIBEL, 18 FEB - Mikaela Shiffrin è al comando dopo la prima manche dello slalom speciale iridato. La statunitense, con il tempo di 52.54, precede la svizzera Wendy Holdener in 52.73 e terza a sorpresa la canadese Laurence St-Germain in 53.15. Subito dopo ci sono la tedesca Lena Duerr, quarta in 53.46, e la slovacca Petra Vlhova, eterna rivale di Shiffrin, quinta in 53.53. Per l'Italia - in questa ultima gara donne di campionati Mondiali segnati dal bel tempo e condizioni ottimali delle piste - secondo previsioni in questa disciplina in crisi da anni ci sono solo posizioni nelle retrovie: la friulana Lara Della Mea, al momento 26/a in 54.86, e più indietro la bresciana Marta Rossetti in 54.97 e la trentina Beatrice Sola in 55.08. Ancora più indietro dopo un erroraccio la piemontese Anita Gulli in 58.00. Manche decisiva alle ore 13.30.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA