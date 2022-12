Mondiali: semifinale con Francia, ponte aereo per tifosi Marocco

(ANSA-AFP) - PARIG, 12 DIC - La compagnia nazionale Royal Air Maroc ha deciso di mettere a disposizione circa 30 voli speciali tra Casablanca e Doha domani e mercoledì prossimo per trasportare i tifosi marocchini in occasione della storica semifinale di Coppa del Mondo contro la Francia in Qatar. "Per permettere ai tanti marocchini che desiderano sostenere la Nazionale nella sua storica avventura e vivere l'emozione della semifinale dei Mondiali, Royal Air Maroc ha allestito un vero e proprio ponte aereo tra Casablanca e Doha - si legge in un comunicato della compagnia aerea - Una qualificazione storica, un provvedimento storico". A Doha il ct del Marocco Walid Regragui ha più volte reso omaggio ai tifosi marocchini, "il 12esimo uomo della squadra. La Nazionale deve unire tutti i marocchini. A un certo punto eravamo divisi. Se siamo riusciti a unire la nostra gente attorno al calcio, è stato un bene". (ANSA-AFP).

