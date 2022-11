Mondiali, Senegal: Mané è ko, ma è stato ugualmente convocato

ROMA, 10 NOV - Sadio Mané fa parte della Nazionale senegalese che parteciperà alla fase finale dei Mondiali in Qatar. Il ct Aliou Cissé ha deciso di inserirlo nella lista dei 26 convocati per il torneo iridato, sebbene le condizioni dell'attaccante del Bayern Monaco non siano delle migliori. Anzi. Bene che vada Mané potrà infatti essere disponibile dopo la seconda partita del girone eliminatorio. Il giocatore si è infortunato durante la sfida della Bundesliga fra il Bayern Monaco e il Werder Brema, lasciando il campo dopo circa 20' per un problema al ginocchio destro. Fra i convocati figurano anche il difensore milanista Fode Ballo-Touré e l'attaccante della Salernitana, Boulaye Dia.I convocati Portieri: Edouard Mendy (Chelsea, Inghilterra), Alfred Gomis (Rennes, Francia), Seny Dieng (Queen's Park Rangers, Inghilterra). Difensori: Bouna Sarr (Bayern Monaco, Germania), Saliou Ciss (Nancy, Francia), Kalidou Koulibaly (Chelsea, Inghilterra), Pape Abou Cissé (Olympiacos, Grecia), Abdou Diallo (Lipsia, Germania), Ibrahima Mbaye (Cluj, Romania), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa, Israele), Fode Ballo-Touré (Milan, Italia), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest, Inghilterra). Centrocampisti: Pape Matar Sarr (Tottenham, Inghilterra), Pape Gueye (Marsiglia, Francia), Nampalys Mendy (Leicester, Inghilterra), Idrissa Gueye (Everton, Inghilterra), Moustapha Name (Pafos, Cipro), Iliman Ndiaye (Sheffield United, Inghilterra), Joseph Lopy (Sochaux, Francia). Attaccanti: Sadio Mané (Bayern Monaco, Germania), Ismalia Sarr (Watford, Inghilterra), Bamba Dieng (Marsiglia, Francia), Keita Balde (Spartak Mosca, Russia), Habib Diallo (Strasburgo, Francia), Boulaye Dia (Salernitana, Italia), Famara Diedhiou (Alanyaspor, Turchia), Mame Thiam (Kayserispor, Turchia).

