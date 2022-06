Mondiali sincro: Cerruti-Ferro chiudono quinte

ROMA, 19 GIU - Quinto posto nella finale del doppio tecnico per le azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro, tra le coppie più affiatate e longeve del sincro Made in Italy, al quinto mondiale insieme. L'oro è andato alla Cina, con la nuova coppia Liuyi e Oianyi Wang, l'argento è stato conquistato dalle gemelle ucraine Maryna e Vladyslava Aleksiva, ma la sorpresa è l'Austria che dall'ottavo posto in Corea è salita fino al terzo a Budapest. Le azzurre ripropongono a distanza di 48 ore il nuovo esercizio, nuotato sul brano pop rap che tende a mostrare le capacità differenti della coppia, dallo stile fresco e gioioso, molto più danzato rispetto ai precedenti, e le giurie confermano il quinto posto, sebbene l'esibizione sia stata molto d'impatto e abbia coinvolto il pubblico che alla fine ha riservato alle azzurre una standing ovation. Quinto posto con 89.8733 punti, vicinissimo al Giappone con 89.9444.

