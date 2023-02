Mondiali snowboard: da Moioli a Visintin, i 17 azzurri convocati

ROMA, 09 FEB - Sono 17 gli azzurri che prenderanno parte ai mondiali di snowboard, in programma a Bakuriani, in Georgia, dal 19 febbraio al 5 marzo. La squadra va a caccia della medaglia d'oro che manca da Kreischberg 2015, vinta da Luca Matteotti. La regina è Michela Moioli che tenterà di incrementare il suo palmares ai Mondiali: la campionessa bergamasca ha vinto quattro medaglie individuali (un argento a Idre Fjall 2021 e tre bronzi a Kreischberg 2015, Sierra Nevada 2017 e Solitude 2019), e due argenti nel team event ottenuti con Omar Visintin nel 2019 e Lorenzo Sommariva nel 2021. Stesso bottino per Roland Fischnaller, nello snowboard alpino: il 42enne capitano azzurro può vantare sei medagli. I convocati dello snowboard alpino: Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Marc Hofer, Aaron March, Elisa Caffoint, Lucia Dalmasso, Nadya Ochner. Nello snowboardcross, Filippo Ferrari, Michele Godino, Lorenzo Somamriva, Omar Visintin, Sofia Belingheri, Raffaella Brutto, Cterina Carpano e Michela Moioli.

