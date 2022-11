Mondiali: Southgate, ottimo inizio ma dovremo fare meglio

ROMA, 21 NOV - "Il nostro è stato un ottimo inizio di Mondiale, ma dovremo fare ancora meglio". Lo dice, dopo il 6-2 all'Iran, il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, soddisfatto della prova dei suoi ma già proiettato sugli impegni contro Usa e Galles. "Certo oggi dobbiamo essree felici per aver vinto con un simile scarto - dice ancora il ct dei Tre Leoni -. Però non avremmo dovuto concedere quei due gol, ed è qualcosa da non ripetere contro gli States. Abbiamo avuto tutti quei minuti di recupero e i miei hanno perso un poi' la concentrazione, ora però devo mantenere la squadra sulla strada giusta". Ma oggi è stata la grande giornata di Bukayo Saka, premiato come 'man of the match' e che, con i suoi 21 anni e 77 giorni, è diventato il più giovane giocatore della nazionale inglese ad aver segnato una doppietta in un Mondiale. Proprio lui che venne subissato di critiche, e fu oggetto di abusi via social, dopo aver sbagliato il rigore decisivo nella finale di Euro 2020 vinta dall'Italia. "Non riesco a descrivere le mie emozioni, è tutto fantastico - le sue prole dopo la partita con l'Iran -. Sono felice e orgoglioso, abbiamo vinto e oggi è un giorno speciale. Avevamo bisogno di una buona partenza, non abbiamo giocato bene negli ultimi test e ci sono state tante chiacchiere sul nostro stato di forma, ma abbiamo mostrato a tutti la qualità che abbiamo e ciò che possiamo fare. E' bello vincere nonostante tutta questa pressione, ora dobbiamo continuare così perché abbiamo un'altra partita tra pochi giorni, e dovremo vincere".

