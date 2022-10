Mondiali: Spagna; allarme Morata, infortunio alla caviglia

ROMA, 29 OTT - Allarme Alvaro Morata per la Spagna a tre settimane dall'inizio dei Mondiali. L'attaccante dell'Atletico Madrid si è fatto male nel match contro il Cadice, durato per lui appena otto minuti. Morata ha subito un colpo alla caviglia destra in un contatto con Mamadou Mbaye. L'ex Juventus è uscito dal terreno di gioco sulle sue gambe, accompagnato dal medico sociale dell'Atletico Madrid, ma è apparso dolorante e preoccupato. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore per stabilire l'entità dell'infortunio.

