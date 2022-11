Mondiali: Stati Uniti-Galles 1-1

ROMA, 21 NOV - Stati Uniti e Galles hanno pareggiato 1-1 (1-0) in una partita della prima giornata del Gruppo B dei Mondiali, giocata al Ahmad Bin Ali Stadium. Gli Usa hanno dominato il primo tempo e ottenuto un giusto vantaggio grazie a Weah, figlio d'arte, al 36'. Nella ripresa l'ingresso di Moore in attacco ha cambiato volto al Galles, che ha pareggiato al 37 con Bale su rigore per un fallo subito dallo stesso ex madridista. La classifica del girone vede l'Inghilterra in testa a quota 3, Usa e Galles a 1 e l'Iran a 0.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA