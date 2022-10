Mondiali su pista: Italia argento nell'inseguimento

ROMA, 13 OTT - L'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre maschile ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Saint Quentin en Yvelines (Francia). Il quartetto guidato dal fresco recordman dell'ora, Filippo Ganna, e composto anche da Simone Consonni, Jonathan Milan e Manlio Moro è stato battuto in finale per due decimi dalla Gran Bretagna, che ha chiuso in 3'45"829. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Danimarca ai danni dell'Australia.

