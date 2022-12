Mondiali: Suarez "rigore con Ghana del 2010? Non chiedo scusa"

ROMA, 01 DIC - "Niente scuse, giochiamo, vediamo quel che succede sul campo". E' la risposta perentoria di Luis Suarez a chi oggi gli ricordava, nella conferenza stampa alla vigilia di Ghana-Uruguay, quel fallo di mano all'ultimo minuto nella sfida tra le due nazionali nel 2010, che impedì il gol agli africani e diede forza alla "Celeste" per qualificarsi ai rigori alle semifinali in Sudafrica. "Sono stati i giocatori del Ghana, non io - ha sottolineato - a sbagliare quel rigore. Avrei dovuto scusarmi se avessi fatto male a un avversario in un tackle, e prendere un cartellino rosso. Ma in quella situazione ho fatto un fallo di mano, l'arbitro, mi ha espulso e ha fischiato rigore. Non ho sbagliato io". Il coach uruguayano Diego Alonso ha ribadito che rispetto al 2010 "tutte le partite hanno una loro storia. Non credo ci troveremo in un'altra situazione simile, concentriamoci sul gioco, cerchiamo i tre punti che ci diano la qualificazione".

