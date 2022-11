Mondiali: Svizzera-Camerun 1-0

ROMA, 24 NOV - Svizzera-Camerun 1-0 (0-0) in una partita della prima giornata del gruppo G dei Mondiali in Qatar giocata allo stadio Al Janoub di Al Wakrah: SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez (45' Cömert), Freuler, Xhaka, Shaqiri (27' st Okafor), Sow (27' st Frei) , Vargas (36' st Rieder), Embolo (27' st Seferovic). (26 Jashari, 16 Fassnacht, 6 Zakaria, 2 Fernandes, 22 Schär, 21 Kobel, 12 Omlin, 14 Aebischer, 24 Köhn). Ct. Yakin CAMERUN (4-3-3): Onana, Fai, Nkoulou, Castelletto, Tolo, Anguissa, Hongla (23' st Ondoua) , Gouet, Mbeumo (36' st Ngamaleu), Choupo-Moting (29' st Aboubakar), Toko Ekambi (29' st Nkoudou). (11 Bassogog, 4 Wooh, 16 Epassy, 24 Ebosse, 9 Nsame, 2 Ngom Mbekeli, 17 Mbaizo, 22 Ntcham, 15 Kunde, 1 Ngapandouetnbu, 26 Marou). Ct. Song. Arbitro: Tello (Arg). Rete: 3' st Embolo Angoli: 11-5 per la Svizzera Recupero: 2' e 6' Ammoniti: Fai, Elvedi e Akanji per gioco falloso Spettatori: 39.089.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA