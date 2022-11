Mondiali: Tegola Nkunku, lesione al legamento del ginocchio

ROMA, 19 NOV - Christopher Nkunku, che si è infortunato in allenamento dopo uno scontro con Camavinga e ha dovuto dire addio ai Mondiali con la Francia prima ancora che cominciassero, non rientrerà in campo a breve. Secondo il bollettino medico del Lipsia, club che detiene il suo cartellino, Nkunku ha subito la lesione del legamento laterale del ginocchio sinistro. Il club tedesco non ha specificato nel comunicato i tempi di recupero dell'attaccante di origini congolesi.

