Mondiali: Tite fa riposare Brasile, con Camerun undici cambi

DOHA, 30 NOV - Venerdì il Brasile affronta il Camerun nell'ultima partita della sua fase a gironi, e il ct Tite ha deciso di rivoluzionare la squadra, già qualificata per gli ottavi e alla quale basterà un punto per ottenere il primo posto nel gruppo. Così oggi il tecnico, al termine dell'allenamento, ha incaricato l'ufficio stampa della Cbf, la federcalcio brasiliana, di far sapere che opererà un turn over massiccio, cambiando tutti e undici gli uomini della formazione di partenza che, finora, ha schierato in Qatar. Tite ha informato anche di avere tre dubbi. Una certezza è che ci sarà Dani Alves, e nel ruolo di capitano, e l'ex terzino del Barça con i suoi 39 anni suonati diventerà il giocatore più anziano mai schierato dal Brasile in un Mondiale. Proprio in questo Mondiale in Qatar, nella partita della Seleçao contro la Serbia, il 38enne Thiago Silva aveva tolto questo primato a Djalma Santos. Questo il Brasile anti-Camerun, secondo quanto ha fatto sapere Tite: Ederson, Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Fred o Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro o Rodrygo, Antony, Gabriel Jesus o Pedro, Martinelli.

