Mondiali: Tite, se Neymar gioca domani? Sì

DOHA, 04 DIC - E' la vigilia di Brasile-Corea del Sud, match degli ottavi di finale dei Mondiali, e in conferenza stampa per la Seleçao si presentano il ct Tite e il capitano Thiago Silva. La prima domanda viene rivolta all'ex milanista: domani giocherà Neymar? Il difensore ride, non risponde e guarda Tite, che a sua volta replica con un secco "Sì". Poi il tecnico aggiunge: "riguardo Neymar, questa sera si allenerà con il resto del gruppo e, visto che lo farà, credo che contro la Corea del Sud ci sarà. Non mi piace fornire delle anticipazioni e mi piace essere credibile, però se Neymar si allena vuol dire che sta bene e quindi poi giocherà. Ma gli altri dieci della formazione non ve li dico".

