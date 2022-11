Mondiali: Totti, Coppa senza Italia come Roma senza Colosseo

ROMA, 17 NOV - "Vedere un Mondiale senza l'Italia e' come arrivare a Roma e non trovare il Colosseo..". Parola di Francesco Totti, ospite a Dubai dei Global Soccer Awards. "E' una situazione davvero inusuale - aggiunge l'ex 10, campione del mondo in azzurro nel 2006, a Sky - perche' l'Italia fa parte dell'elite del calcio Mondiale, e per i tifosi è più che negativo... Ma la situazione è questa, va presa per il verso giusto". Il Mondiale in autunno rappresenta un'incognita, "e per questo anche se le favorite sono le solite, Argentina, Brasile, Francia, e poi Spagna e Germania, non sai come arrivano in Qatar i singoli giocatori per stato di forma". Un discorso, sottolinea Totti, applicabile anche al campionato italiano. "Il Napoli sta facendo grandi cose: se continua così, sarà difficile per tutti, anche se Inter, Milan e Juve per dna non mollano mai. Semmai, ci sarà da capire quanto influisce la lunga pausa e come torneranno i giocatori dal Mondiale".

