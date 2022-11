Mondiali: Usa; Adams, appoggiamo il popolo dell'Iran

ROMA, 28 NOV - "Noi appoggiamo il popolo dell'Iran e la sua squadra. Ma ora siamo concentrati sulla partita, così come credo lo siano loro, perché conterà molto per entrambi, per continuare questa esperienza. Le discriminazioni? Esistono in ogni Paese, e io lo posso dire perché non vivo nel mio (gioca nel Leeds ndr). In America c'è razzismo ma la situazione migliora, giorno dopo giorno. E chiedo scusa se non ho pronunciato correttamente la parola Iran". Così, in conferenza stampa, il capitano della nazionale statunitense Tyler Adams, alla vigilia della sfida tra le due nazionali.

