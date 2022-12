Mondiali: Usa; Berhalter "Pulisic domani ci sarà, ho fiducia"

ROMA, 02 DIC - Christian Pulisic sarà con tutta probabilità in campo domani contro l'Olanda, nella partita degli ottavi di finale ai Mondiali in Qatar. Lo ha detto in conferenza stampa il ct degli Stati Uniti, Gregg Berhalter, annunciando che restano invece dubbi sulla disponibilità di un altro attaccante, Josh Sargent. Berhalter ha spiegato che Pulisic sta meglio dopo la botta presa al fianco nello scontro con il portiere dell'Iran e che aspettava di vederlo in allenamento per decidere. "In questa fase del torneo, comunque, è il momento di dare tutto. Se riesci a farcela, lo fai e sono sicuro che Christian avrà quella mentalità", ha spiegato il tecnico, sottolineando poi che la squadra statunitense "sente la responsabilità di utilizzare il Mondiale per creare ancora maggior interesse nel Paese per il calcio. Anche per questo vogliamo andare avanti e fare bene".

