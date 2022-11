ROMA, 20 NOV - "Domani indosserò al braccio la fascia 'One Love'. Non è cambiato nulla nel nostro punto di vista". Così il capitano dell'Olanda, Virgil Van Dijk, alla vigilia dell'esordio nel Mondiale, contro il Senegal. "E se riceverò un cartellino giallo per averla indossata - dice ancora l'olandese - dovremo discuterne perché non mi piace giocare mentre sono ammonito".

