Mondiali: van Gaal "abituati a critiche, non cambiamo strada"

ROMA, 02 DIC - "Nel 2014 è capitata esattamente la stessa cosa, e fu molto molto negativo, ma ormai ci sono abituato e penso che anche i miei giocatori siano abituati. Quindi, continueremo con calma sulla strada che abbiamo intrapreso". L'allenatore dell'Olanda, Louis van Gaal, non ha mancato di sottolineare, alla vigilia dell'ottavo di finale dei Mondiali contro gli Stati Uniti, le tante critiche espresse dai media di casa sul gioco della sua nazionale, replica di quanto avvenuto in Brasile, dove la nazionale che anche allora era sotto la sua guida chiuse al terzo posto. Secondo la stampa, la squadra è troppo pragmatica e non gioca con lo stile offensivo per il quale l'Olanda divenne famosa negli anni '70. "Noi siamo qui per diventare campioni del mondo, quindi abbiamo quattro partite davanti a noi e poi vedremo se ci sono offerte sul tavolo - ha proseguito parlando del suo futuro -. Se vinciamo i Mondiali ci saranno, ma non siamo ancora campioni e se devo credere ai media olandesi non lo saremo mai". "Gli Usa sono un'ottima squadra, direi anche una delle migliori - ha dichiarato riguardo all'avversaria di domani -. Sarà una partita difficile ma niente che non possiamo superare, perchè anche noi abbiamo una buona squadra".

